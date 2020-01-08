В Суземке больше не будет музея ретро-авто

Уникальный музей ретро-машин и мотоциклов, который был создан свыше семи лет тому коллекционером Владимиром Игнатенковым в Суземке, закрыли.

По словам экспертов, его экспонаты презентовались на больших профильных выставках. Сам музей часто посещала местная ребятня. Молодежь помогала приводить в порядок объекты экспозиций.

Закрыл музей Игнатенков недавно. Как сообщило издание «32cars.ru», причин было много: начиная от экономических, заканчивая состоянием здоровья.

Сейчас автомобили находятся в Почепе, некоторые в столице.

Себе, объяснил автор, ничего не оставил. Автомобили были уникальны, у каждого своя история, поэтому все были ценны.