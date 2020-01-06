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В Брянске стартовали маршрутки №99

Опубликовано Сегодня, 11:23

Новый городской маршрут автобусов №99 запущен в областном центре, это дублирование подобного транспорта, только частного.

Как сообщил местный паблик в одной из соцсетей, маршрутка будет ходить между Большим Полпино и Бордовичами через «Аэропарк», Бежицкий рынок, Автовокзал, Набережную и больницу №2.

Маршрут также обещают запустить в приложении «Умный транспорт».

Всего в финале 2019 года Брянщина приобрела 102 новых автобуса.

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