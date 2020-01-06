Трасса от «Брянска-1» до «Метро» будет проложена к улице Горького
В Фокинке продолжается возведение новой автодороги «Брянск 1 – Брянск 2», протяженность ее 5,4 километра.
Как сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации, на перекрестке трассы с Московским проспектом обустроят кольцевую транспортную развязку. Кроме этого, кольцо возведут за мостом через реку Снежеть. От него проложат дорожное ответвление длиною 648 метров в сторону Набережной.
У нового пути планируется выход на улицу Горького. Для этого демонтируют понтонный мост и поставят новый на 270 метров. Последний этап: дорога примкнет к существующей кольцевой транспортной развязке на перекрестке Никитина и Речной.
Во время строительства запланирована водоотводная система, порядка 30 тыс квадратных метров пешеходных дорожек. Будет установлено свыше 12 километров наружного освещения.
Кроме этого, приведут в порядок зону, которая прилегает к озеру Мутному от дамбы.
Работы планируют завершить в 2022 году. Общая стоимость – 2,9 млрд рублей.
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