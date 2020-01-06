В Фокинке местная фирма «попала» на 50 тыс рублей

Энергетики филиала "Россети Центр Смоленскэнерго" исполнили договор об осуществлении технологического присоединения предприятия по производству полимерной пленки ООО "Полимер", расположенного в г. Десногорске Смоленской области.

2, 7, 13 и 20 января 2020 года изменится расписание пригородных поездов, курсирующих между станциями Рудня (Смоленская область) и Витебск (Республика Беларусь).

Пару-тройку административных дел возбудил смоленский Роспотребнадзор за продажу снюсов. Выяснилось, что вещество реализовали без соответствующих документов.

Жителя Смоленской области убили в Рославле на глазах у прохожих, информация появилась в одной из соцсетей 9 января.

Несмотря на все это, ООО «Пересветспецстрой» представление прокуратуры не рассмотрел. По этой причине на фирму завели дело об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ «Невыполнение законных требований прокурора».

Актуальные темы

Новости партнёров

Конкурс СМИ «Ростелекома»: двухсотая работа поступила от журналиста из Владимира На ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.

Расписание пригородных поездов в Брянской области изменится в период новогодних и рождественских каникул В предпраздничные и праздничные дни изменится расписание пригородных поездов в Брянском регионе Московской железной дороги.

В Брянскэнерго стартовал месячник по детской электробезопасности Сотрудники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» начали новый 2020-ый год с месячника по электробезопасности. Он стартовал с первого рабочего дня – 9 января и продлится до конца месяца.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

