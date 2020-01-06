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В Фокинке местная фирма «попала» на 50 тыс рублей

Опубликовано Сегодня, 12:57

Прокуратура Фокинского района проверила, насколько соблюдается трудовой закон в фирме ООО «Пересветспецстрой», и выявила нарушения.

Причина проверки – обращение одного из сотрудников предприятия.

Ревизия показала: трудовой договор с работником заключен неправильно.

Прокурор внес представление в адрес директора организации.

Несмотря на все это, ООО «Пересветспецстрой» представление прокуратуры не рассмотрел. По этой причине на фирму завели дело об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ «Невыполнение законных требований прокурора».

В итоге компанию оштрафовали на 50 тыс рублей.

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