Под Трубчевском бывшая чиновница провела махинацию с землей

Земельный участок в Трубчевском районе после заявления прокурора возвращен в городскую собственность, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Причиной для обращения ведомства в суд стал приговор, который вступил в силу согласно уголовному делу бывшей главы Усохского сельского поселения.

Чиновница признана виновной в афере, а также служебном подлоге.

Как выяснило следствие, дама незаконным образом сделала выписку из похозяйственной книги, указав ложную информацию о том, что ей принадлежит земля в 2500 квадратных метров.

В результате сельскому поселению причинили ущерб в крупном размере.

Иск прокурора удовлетворен. Земля возвращена в муниципальную собственность.