С начала года в Брянске поставили около полутора тысяч новых контейнеров для мусора

С приходом 2020-го Брянск активными темпами занимается вопросом вывоза бытовых отходов: только с начала года в областном центре появились порядка полутора тысяч новых контейнеров и бункеров для мусора.

Тару для сбора постоянно обновляют.

К примеру, с 1 января фирмы ООО «Спецавтопредприятие» и ООО «Володарка 17» поставили накопители для отходов разного объема.

Теперь площадки более эстетичные. В чистую тару и мусор бросать приятнее, уверены в региональном операторе.

Гендиректор «Чистой планеты» Владимир Чашников говорит, в реформе уже виден позитив: стало меньше свалок; жители сортируют отходы, перевозчики соблюдают графики вывоза и вкладывают средства в развитие новой отрасли – приобретают спецтехнику и контейнеры.

«Все это имеет значение и благоприятно влияет на экологическое состояние окружающей среды. Приятно осознавать, что, сортируя отходы, пластиковые бутылки и макулатуру в специальные емкости, вносится личный вклад в экологию всей планеты», - уверен Чашников.