Брянца возмутил пенициллин на выпечке
10 декабря для одного из жителей Брянска выдалось не совсем удачным – настроение испортил поход в магазин, информация появилась в одной из соцсетей.
Мужчина говорит, хотел было купить пирожки в торговой точке около Кургана, но передумал, настроение испортила плесень, покрывшая выпечку.
«Вот такие пирожочки продают на Кургане в магазине», - поделился автор публикации.
«Пенициллин никому еще не вредил!» - пошутил горожанин Александр Буткевич.
Кардинально не согласилась с мнением Александра Ольга Курашвили.
«Есть аллергия на пенициллин, а это смерть. У меня, к примеру, как раз, такая аллергия», - объяснила дама.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Документ развития Принят областной бюджет на следующий год
В приоритете - расходы на социальные обязательства и реализацию национальных и региональных проектов. Значительные средства выделят на создание инфраструктуры, финансирование муниципалитетов и реализацию программы комплексного развития сельских территорий в 2020 году.
На ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.
В предпраздничные и праздничные дни изменится расписание пригородных поездов в Брянском регионе Московской железной дороги.
Сотрудники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» начали новый 2020-ый год с месячника по электробезопасности. Он стартовал с первого рабочего дня – 9 января и продлится до конца месяца.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.