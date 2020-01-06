Брянца возмутил пенициллин на выпечке

10 декабря для одного из жителей Брянска выдалось не совсем удачным – настроение испортил поход в магазин, информация появилась в одной из соцсетей.

Мужчина говорит, хотел было купить пирожки в торговой точке около Кургана, но передумал, настроение испортила плесень, покрывшая выпечку.

«Вот такие пирожочки продают на Кургане в магазине», - поделился автор публикации.

«Пенициллин никому еще не вредил!» - пошутил горожанин Александр Буткевич.

Кардинально не согласилась с мнением Александра Ольга Курашвили.

«Есть аллергия на пенициллин, а это смерть. У меня, к примеру, как раз, такая аллергия», - объяснила дама.