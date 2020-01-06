В одной из квартир Злынковского района произошло «чудо»

Два квартирных похищения случились в Брянской области во время новогодних каникул: владельцев не было дома, вот злоумышленники и воспользовались ситуацией.

6 января преступление совершили в Злынковском районе: похитили две старообрядческие иконы.

Вторая кража приключилась в Новозыбковском: неизвестный проник в дом через форточку, забрал электроинструменты и телеприставку.

Правоохранители проводят проверку в связи с двумя преступлениями.