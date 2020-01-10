В Клинцах прошел сбор средств для 8-летнего мальчика

Концерт местной группы организовали в Клинцах Брянской области. Средства от мероприятия передали на благотворительность.

Акция проходила для сбора денег на приобретение лекарств и специального корсета для 8-летнего земляка – мальчика по имени Глеб. У ребенка диагностировали мышечную атрофию.

На концерт также прибыл священнослужитель Сергей Кузнецов, он вручил родителям мальчика икону-складень.