Около брянского гипермаркета были замечены «дрифтеры»

Брянские водители решили поиграть в «гонки» около гипермаркета «Линия» в Фокинке, информация об этом появилась в одно из соцсетей.

Как рассказал очевидец, несколько автомобилистов, не переживая за жизнь других людей, устроили самый настоящий дрифт.

«Одни уже попались. Фокинский район», - сообщил автор публикации.

Все завершилось лишь после прибытия автоинспекторов.

Правоохранители обещают постоянно организовывать проверки в этом направлении.