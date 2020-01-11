Жительница Брянска обещает устроить «кросс-стриптиз» за сотку

Фотографию сторублевки с занимательной надписью обычной шариковой ручкой опубликовали в одной из соцсетей 12 декабря.

На снимке видно, что на банкноте такая фраза: «Если мне эта сотка вернется, то голая по Брянску пробегусь. Обещаю!».

«Дали сдачу - сотку. Как думаете? Вернётся? Пока она в районе Бежицы», - написала автор поста Алина.

Самое интересное, что надпись датирована 1 января 2020-м. Можно сделать вывод, говорят горожане, что незнакомка либо загадала такое желание, либо находилась подшофе.