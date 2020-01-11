Поиск по сайту
Поиск по сайту

Жительница Брянска обещает устроить «кросс-стриптиз» за сотку

Опубликовано Сегодня, 10:23

Фотографию сторублевки с занимательной надписью обычной шариковой ручкой опубликовали в одной из соцсетей 12 декабря.

На снимке видно, что на банкноте такая фраза: «Если мне эта сотка вернется, то голая по Брянску пробегусь. Обещаю!».

«Дали сдачу - сотку. Как думаете? Вернётся? Пока она в районе Бежицы», - написала автор поста Алина.

Самое интересное, что надпись датирована 1 января 2020-м. Можно сделать вывод, говорят горожане, что незнакомка либо загадала такое желание, либо находилась подшофе.

Фото
 1780
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Фокинке на 32-летнего брянца совершено нападение
  • В Фокинке брянцу подшофе «помешал» забор
  • Брянцев огорчил разрушенный тротуар на Горького
  • Жительнице Брянска дали сдачу в маршрутке подозрительными монетами
  • В Брянске на остановке «Больница» человеку стало плохо в автобусе
    •
    Новости регионов
    Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ подвел итоги 2019 года
    13:45:17 13-01-2020
    Университет бизнеса – бесплатный образовательный проект ПАО «БАНК УРАЛСИБ» для предпринимателей – подвел итоги 2019 года.  
    Тело убитого смолянина обнаружили в Рославле
    11:45:12 10-01-2020
    Жителя Смоленской области убили в Рославле на глазах у прохожих, информация появилась в одной из соцсетей 9 января.
    В Смоленске на время закроют самый высокий аттракцион
    11:36:26 10-01-2020
    12 января в «Лопатинском саду» областного центра прекратит работать «Колесо обозрения».
    Смоленский Роспотребнадзор завел дело за торговлю снюсами
    10:33:25 09-01-2020
    Пару-тройку административных дел возбудил смоленский Роспотребнадзор за продажу снюсов. Выяснилось, что вещество реализовали без соответствующих документов.
    На Попова в Смоленске угнана иномарка Hyundai
    10:08:37 09-01-2020
    Автомобиль марки Hyundai Solaris угнали на улице Попова в Смоленске 8 января.
    Расписание пригородных поездов на маршрутах Витебск – Рудня изменится в январе
    12:37:02 30-12-2019
    2, 7, 13 и 20 января 2020 года изменится расписание пригородных поездов, курсирующих между станциями Рудня (Смоленская область) и Витебск (Республика Беларусь).
    Лента новостей
    Сегодня, 17:01
    «Газель» и «Лада» вступили в «битву» в поселке Погар
    Сегодня, 16:01
    В Клинцах на местных сайтах продавали «налево и направо» сомнительные медсправки
    Сегодня, 15:01
    Хмельной водитель из Почепа «пострадал» из-за 50 тыс рублей
    Сегодня, 14:01
    В брянской фирме работников лишили на четыре месяца средств к существованию
    Сегодня, 13:27
    Брянцы с ограниченными возможностями будут бесплатно ездить по платным трассам
    Сегодня, 13:00
    Жителей Брянска просят отмечать Крещение трезвыми
    Сегодня, 11:45
    Брянцам заборы напомнили ограждения на кладбищах
    Сегодня, 10:23
    Жительница Брянска обещает устроить «кросс-стриптиз» за сотку
    Сегодня, 09:35
    Брянец лишился крыши над головой
    Сегодня, 09:02
    Около брянского гипермаркета были замечены «дрифтеры»
    Сегодня, 09:00
    В Фокинке случилось ЧП
    Сегодня, 08:00
    Под Трубчевском девушка на «Ладе» разбилась в страшном ДТП
    Сегодня, 07:00
    У брянского бизнесмена в собственности оказалось около 500 такси
    Вчера, 20:46
    В Клинцах прошел сбор средств для 8-летнего мальчика
    11-01-2020, 15:53
    В Дятьковском районе покалечило 8-летнего ребенка
    11-01-2020, 15:43
    Леденящее душу ДТП случилось недалеко от Брянска
    10-01-2020, 17:01
    «Брянский лен» на полгода оставил без денег 64 человек
    10-01-2020, 16:03
    В одной из квартир Злынковского района произошло «чудо»
    10-01-2020, 15:21
    Брянца возмутил пенициллин на выпечке
    10-01-2020, 14:59
    С начала года в Брянске поставили около полутора тысяч новых контейнеров для мусора
    10-01-2020, 13:59
    Под Трубчевском бывшая чиновница провела махинацию с землей
    10-01-2020, 13:48
    Жителей Суража хотят отравить
    10-01-2020, 12:57
    В Фокинке местная фирма «попала» на 50 тыс рублей
    10-01-2020, 12:46
    Трасса от «Брянска-1» до «Метро» будет проложена к улице Горького
    10-01-2020, 11:23
    В Брянске стартовали маршрутки №99
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 16:03
    Брянская продукция будет презентована на Зеленой Неделе в Берлине
    Сегодня, 13:43
    Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ подвел итоги 2019 года
    Сегодня, 13:32
    Департамент добрых дел «Мираторга» помог в благоустройстве территорий муниципальных районов Тульской области в 2019 году
    Сегодня, 11:40
    Новогодние праздники- будни для энергетиков!
    10-01-2020, 11:52
    В Брянскэнерго стартовал месячник по детской электробезопасности
    Актуальные темы
    Политика О главном
    Сенатор Солодун обвинила генерала Кузьмина в «крышевании» преступной группы
    Новости Общество
    В Суземке больше не будет музея ретро-авто
    Происшествия На дорогах
    Леденящее душу ДТП случилось недалеко от Брянска
    Общество На дорогах
    Трасса от «Брянска-1» до «Метро» будет проложена к улице Горького
    Новости Общество
    В брянской больнице №2 произошел скандал из-за ребенка
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Документ развития Принят областной бюджет на следующий год

    Документ развития Принят областной бюджет на следующий год В приоритете - расходы на социальные обязательства и реализацию национальных и региональных проектов. Значительные средства выделят на создание инфраструктуры, финансирование муниципалитетов и реализацию программы комплексного развития сельских территорий в 2020 году. 

    Ростелеком новости
    Конкурс СМИ «Ростелекома»: двухсотая работа поступила от журналиста из Владимира

    Конкурс СМИ «Ростелекома»: двухсотая работа поступила от журналиста из ВладимираНа ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.

    РЖД новости
    Расписание пригородных поездов в Брянской области изменится в период новогодних и рождественских каникул

    Расписание пригородных поездов в Брянской области изменится в период новогодних и рождественских каникулВ предпраздничные и праздничные дни изменится расписание пригородных поездов в Брянском регионе Московской железной дороги.
    МРСК новости
    В Брянскэнерго стартовал месячник по детской электробезопасности

    Сотрудники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» начали новый 2020-ый год с месячника по электробезопасности. Он  стартовал с первого рабочего дня – 9 января и продлится до конца месяца.

     

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.