Брянцам заборы напомнили ограждения на кладбищах

Новые заборы, которые были установлены в 2019 году, не пришлись по душе жителям Брянска.

По словам одного из горожан, с каждым днем их превращают в место для сбора мусора.

Цвет, заверил мужчина, тоже не радует – похоже на кладбищенское ограждение. Лучше все перекрасить, чтобы атмосфера была более радостной.

Цветовую гамму должны определить с помощью общегородского голосования, считает брянец, на сайте городской администрации. Если же оставить все, как есть, то люди впадут в депрессию.