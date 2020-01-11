Хмельной водитель из Почепа «пострадал» из-за 50 тыс рублей

2, 7, 13 и 20 января 2020 года изменится расписание пригородных поездов, курсирующих между станциями Рудня (Смоленская область) и Витебск (Республика Беларусь).

Пару-тройку административных дел возбудил смоленский Роспотребнадзор за продажу снюсов. Выяснилось, что вещество реализовали без соответствующих документов.

Жителя Смоленской области убили в Рославле на глазах у прохожих, информация появилась в одной из соцсетей 9 января.

Сам инцидент случился 7 октября 2019 года. Мужчина находился в служебном автомобилей работников ГИБДД. Ему не понравилось, что его собираются привлечь к административной ответственности за пьянство за рулем и отказ от прохождения медицинского освидетельствования, поэтому решил передать двум сотрудникам ГИБДД 50 тыс рублей взятки.

30-летний житель Почепа предстанет перед судом, его обвиняют в даче взятки в значительном размере должностным лицам.

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