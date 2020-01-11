В Клинцах на местных сайтах продавали «налево и направо» сомнительные медсправки

Сразу три подозрительных сайта с сомнительней продажей обнаружила прокуратура Клинцов во время мониторинга сети Интернет, меры уже приняты, иски в суде.

Речь идет об онлайн-площадках, где торговали медсправками о допуске к управлению транспортом.

Суть в том, что пользователи могли без всяких трудностей приобрести подобные документы, для этого не требовалось фактическое прохождение медосмотра и освидетельствования.

По закону такие сведения распространять запрещено.

Иски уже в Клинцовском суде на рассмотрении.