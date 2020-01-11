«Газель» и «Лада» вступили в «битву» в поселке Погар

12 января в поселке Погар случилась авария с участием «Лады» и «Газели», покалечилась 66-летняя пассажирка.

У пострадавшей – ушиб мягких тканей головы, груди и закрытая черепно-мозговая травма. Сейчас она уже на домашнем лечении.

Само ДТП произошло в половине двенадцатого дня на Урицкого. 37-летний автомобилист на «Газели» врезался в «Ладу», за рулем которой находился 60-летний водитель.