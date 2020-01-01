Жителей Клетни хотели отравить подозрительным мясом
Прокуратура Клетнянского района вместе с сотрудниками Роспотребнадзора проверила, насколько выполняется закон при продаже мясной продукции в организациях торговли и общественного питания.
Во время ревизии выяснилось, что в магазинах Клетни продукты продавали без маркировки изготовителя. Не было никаких сведений о наименовании продукта, информации о том, кто является изготовителем. Также не указывались срок годности и дата изготовления.
В двух магазинах выявили просроченное мясо.
На продавцов прокурор возбудил административные производства по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение продавцом требований технических регламентов», а также по ч.2 ст.14.43 КоАП РФ «Нарушение продавцом требований технических регламентов, создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан». Их направили для рассмотрения в территориальный отдел Роспотребнадзора.
Трех виновных лиц привлекли к административной ответственности и оштрафовали.
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