«Зомбированный гаджетом» покрыл всех матом в брянском автобусе

Жительница Брянска в канун встречи Старого Нового года омрачила себе настроение в автобусе №27, все из-за юноши, заверила дама.

Информация появилась в одной из соцсетей 13 декабря. Горожанка говорит, настроение было хорошим, предпраздничным, и тут этот молодой человек. По ее словам, парень, «зомбированный гаджетом», не захотел уступить ей место. Но это еще не все: он обматерил и других пассажиров.

«Жутко от него пахло спиртом», - поделилась женщина.

Некоторые подписчики пришли в недоумение, мол, почему парень должен был уступить молодой даме место. На опубликованном фото, заверили брянцы, пустовало еще одно сиденье.