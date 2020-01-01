В Мичуринском могла случиться экокатастрофа
Брянская природоохранная прокуратура проверила, насколько выполняется закон в сфере охраны окружающей среды в поселке Мичуринский, в итоге обнаружились серьезные нарушения.
Если бы прокурор вовремя не провел ревизию, Мичуринскому угрожала бы экологическая катастрофа.
Выяснилось, что канализационная грязь через смотровой канализационный колодец стекает на грунт, тем самым загрязняя природу. Это случилось из-за аварии на насосной станции в фирме ООО «ЖилСоцСтрой».
Прокурор завел на должностное лицо предприятия, а также саму фирму админдела по ст. 8.1 КоАП РФ «Несоблюдение экологических требований при территориальном планировании, градостроительном зонировании, планировке территории, архитектурно-строительном проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, выводе из эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов капитального строительства».
Фирму и ответственное должностное лицо организации оштрафовали на 22 тыс. рублей. На руководителя ООО «ЖилСоцСтрой» внесли представление.
Нарушения уже устранили.
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