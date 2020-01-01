Рабочему брянской мясной компании приглянулся скотч и пленка

32-летний Дмитрий Титеньков, экс-сотрудник «Брянской мясной компании», входящей в холдинг «Мираторг», приговорен к 300 часам обязательных работ за присвоение имущества, такое решение принял Климовский райсуд.

История случилась в конце июня 2019 года. Он и еще нескольких рабочих пошли на поле фермы Любечане Климовского района для укрытия силосного кургана. Каждому дали запас пленки и сельскохозяйственного скотча.

Работы завершились: скотч и пленку сдали все, кроме Титенькова, он оставил все это на поле, а вечером забрал рулон силосной плёнки и два - сельскохозяйственного скотча.

Служба безопасности компании быстро нашла подозреваемого: он скрывался в доме знакомой в населенном пункте Новый Ропск.

Мужчину передали полиции.