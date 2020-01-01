Под Гордеевкой чиновница провернула аферу с жильем

Бывшая теперь уже глава администрации Творишенского сельского поселения предстанет перед судом, ее обвиняют в превышении должностных полномочий.

История случилась в 2013 году. Две семье Творишино получили деньги за имущество, которое потратили из-за катастрофы в Чернобыле. Одним дали 2 млн 761 тыс рублей, другим – 2 млн 862 тыс рублей.

Но, как выяснилось, дома фактически не были ими сданы. Глава администрации поселения среди нуждающихся не распределила и оставила в пользовании прежних собственников.

Членов семей - владельцев данных домов - экс-чиновница признала как нуждающихся в улучшении жилищных условий. Поставила на учет. Они получили домовладения по договорам социального найма.

«При этом граждане, получившие компенсацию из федерального бюджета, фактически продолжили проживать в ранее принадлежавших им жилых помещениях», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Бывшей чиновнице грозит до семи лет.

Уголовное дело рассмотрит Красногорский районный суд.