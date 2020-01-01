В Брянске случился посленовогодний «книгопад»

14 января в Брянске на улице Харьковской образовали посленовогоднюю мусорку из книг и прочей бумаги, информация появилась в одной из соцсетей.

Речь идет о территории около дома №3а. По словам автора поста, ее создали жители одной из квартир третьего этажа.

«Выкидывает все с балкона. А убирать кто?» - спросил горожанин.

В свалке больше всего старых книг, газет и других бумажных ненужностей.

«Вот книги - реально пылесборники. Хотя мог бы отдать в библиотеку, а не выкидывать», - предложил один из подписчиков.

Большинство брянцев предлагают обратиться в профильную службу и написать на нарушителей заявление.