В Брянске разыскивают парней, позарившихся на декор

В областном центре в конце 2019 года случилась кража в Советском районе, речь идет о гирляндах.

История произошла на улице Романа Брянского 29 числа прошлого месяца около четырех утра. Неизвестные молодые люди прибыли на легковом автомобиле и забрали с 4-х подъездов высотки №4 гирлянды.

К счастью, мгновение преступления зафиксировала камера наблюдения.

Всех, кто что-то знает о краже, просят сообщать Наталье Михайловне по тел: +7 (919) 199-25-29, +7 (910) 339-35-34.