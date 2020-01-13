Горожанку привела в смятение брянская маршрутка с дымом в салоне

Прокуренный салон маршрутки № 35 полностью вывел из себя жительницу Брянска, 14 января дама написала об этом публикацию в одной из соцсетей.

Автор Оксана Бодякина объяснила, зашла в транспорт и сразу почувствовала запах дыма от сигарет.

«Я посчитала, за что я должна платить водителю 20 рублей? Неприятный запах на весь салон», - поделилась горожанка.

Мнение по этому поводу разделились: одни поддержали точку зрения дамы, другие – напротив заверили, что запах мог проникнуть просто с улицы, не совсем обязательно курить для этого в салоне.