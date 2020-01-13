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Жителя Клинцов прельстил терминал из местного магазина

Опубликовано Вчера, 17:01

Необычная кража произошла в клинцовском магазине, информация появилась в одной из соцсетей 13 января.

На опубликованном фото видно, что мужчина своровал терминал тогда, когда кассир отвернулась.

К слову стоимость оборудования  40 тыс рублей.

«Взял он абсолютно не нужную ему вещь, с которой он ничего не сможет сделать», - поделился автор поста.

Момент преступления зафиксировала камера наблюдения.

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