Брянцы массово выбрасывают новогодние деревья

Праздник Нового Года и Рождество завершились, жители Брянщины стали избавляться от елок. В региональном операторе ТКО «Чистая планета» объяснили, как не превратить город в свалку из деревьев.

Руководитель службы экологической безопасности АО «Чистая планета» Татьяна Корытина говорит, поскольку древесина о крупногабаритный мусор, его надо оставлять либо в спецотсеках на контейнерах, либо около бункера.

«Запрещается бросать елки у подъездов, оставлять на газонах или на территории двора. Кроме того, нельзя их выбрасывать в мусорные контейнеры и бункеры, потому что это может не только повредить саму тару для складирования отходов, но и спецтехнику при погрузке», - поделилась Корытина и добавила, что всю хвою вывезут перевозчики ТКО на мусоросортировочный комплекс, а там ее измельчат.