Брянскую «Катюшу» «оккупировали» грызуны

Огромные стаи крыс «оккупировали» территорию около жилых домов в Володарке, информация появилась в одной из соцсетей 14 января.

Речь идет о зданиях №2, 13 и 15 на улице Вяземского. Автор публикации говорит, грызунов около сотни, они бегают прямо по дороге, не боятся людей.

По словам очевидца, полчища настолько огромны, что в ближайшее время прибудут в дома горожан.

«Рядом расположена детская площадка и детский сад «Катюша», - поделился автор.

Подписчики утверждают, что на ситуацию должны обратить внимание профильные службы.