На Энгельса в Брянске появилось «полулежащее» дерево

Опасность нависла над пешеходами в Брянске на улице Энгельса, информация появилась в одной из соцсетей 14 января.

Речь идет о «полулежащем» дереве, которое сильно накренилось, вот-вот упадет на людей или раздавит авто. Это около дома 6а.

«Обратились в 911, где нам пообещали устранить опасность, угрожающую жизням людей. В итоге: нам перезвонили и сказали, что наклон дерева не считают опасным, и всё, что они могут сделать, это обмотать его оградительной лентой», - поделился автор поста.

К слову, по этому маршруту каждый день ходят дети в школу.

«Ну да. Осталось замотать изолентой и прилепить подорожник», - саркастически прокомментировал один из подписчиков.