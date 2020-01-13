Брянская родительница в шоке от преподавательницы нетрадиционной ориентации

Учительница с нетрадиционной сексуальной ориентацией работает в брянской школе, информация об этом появилась в одной из соцсетей 15 января.

Автором публикации является родительница. По ее словам, педагог публично сообщила о своих половых предпочтениях в сторис Инстаграм.

Такое заявление и поведение – аморально, считает горожанка. Чему, мол, она может научить детей, если в голове у нее другие мысли.

Мнения насчет ситуации разделились: одни горожане были крайне возмущены, как и автор поста, другие посчитали – нечего вмешиваться в чужую жизнь.