В Дятькове случилась ошеломляющая история с большим псом и щенком
14 января в Дятькове произошла ужасная история: маленькая девочка вывела на улицу выгулять домашнюю собачку, и вдруг произошло самое страшное.
Информация об этом появилась в одной из соцсетей. Мать девочки объяснила, что ее дочь держала питомца на поводке. Рядом прогуливалась дама с большой собакой, животное тоже было на поводке.
Очевидцы утверждают, все произошло из-за того, что владелица крупного создания, зашла на пару мину в гости к знакомой, а питомца оставила на улице. Последний, заметив крошечного щенка, растерзал его на глазах у ребенка.
Мать девочки говорит, самое страшное то, что пес мог броситься на ребенка.
«Увидев дочь в слезах у меня чуть сердце не остановилось», - поделилась дама и добавила, что обращается ко всем хозяевам, чтобы они были внимательными, когда выгуливают больших псов.
Новости регионов
Железнодорожники обеспокоены ростом количества несчастных случаев на железной дороге в Смоленском регионе МЖД
Задавайте вопросы, УФАС на связи Документ развития Принят областной бюджет на следующий год
В приоритете - расходы на социальные обязательства и реализацию национальных и региональных проектов. Значительные средства выделят на создание инфраструктуры, финансирование муниципалитетов и реализацию программы комплексного развития сельских территорий в 2020 году.
На ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.
В 2019 году в Брянском регионе Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» количество несчастных случаев с гражданами на объектах железнодорожного транспорта снизилось более чем на 18% (с 16 до 13).
Сотрудники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» провели урок электробезопасности в подготовительной группе МБДОУ № 145 «Огонек».
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.