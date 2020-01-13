В Дятькове случилась ошеломляющая история с большим псом и щенком

14 января в Дятькове произошла ужасная история: маленькая девочка вывела на улицу выгулять домашнюю собачку, и вдруг произошло самое страшное.

Информация об этом появилась в одной из соцсетей. Мать девочки объяснила, что ее дочь держала питомца на поводке. Рядом прогуливалась дама с большой собакой, животное тоже было на поводке.

Очевидцы утверждают, все произошло из-за того, что владелица крупного создания, зашла на пару мину в гости к знакомой, а питомца оставила на улице. Последний, заметив крошечного щенка, растерзал его на глазах у ребенка.

Мать девочки говорит, самое страшное то, что пес мог броситься на ребенка.

«Увидев дочь в слезах у меня чуть сердце не остановилось», - поделилась дама и добавила, что обращается ко всем хозяевам, чтобы они были внимательными, когда выгуливают больших псов.