В Володарке учитель-спортсмен работал почти за «спасибо»

Прокуратура Володарского района проверила, насколько соблюдается трудовой закон в детской юношеской спортивной школе «Партизан», и обнатужила нарушения.

Выяснилось, сотруднику выплатили зарплату, который ниже установленного уровня МРОТ.

Помимо этого, ни в трудовых договорах, ни в положении об оплате труда не установили конкретные даты выплаты зарплаты.

Прокуратура приняла комплекс мер реагирования.

Директору школы «Партизан» внесли представление. В суд направили заявление о выдаче приказа о взыскании задолженности по зарплате.

На директора учреждения завели административные производства по ч.ч. 1, 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства».