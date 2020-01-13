Серьезное ДТП с участием иномарки произошло у БГТУ

15 января в областном центре на Институтской произошла авария с участием двух автомобилей , информация появилась в одной из соцсетей.

На фото видно, что у одной из машин разбита вся передняя часть.

Очевидцы говорят, на этом перекрестке всегда происходят аварии. Кроме этого, в ДТП виноват один из участников, который не пропустил другого.

Официальных сведений не поступало.

На место прибыли работники профильных служб.