Серьезное ДТП с участием иномарки произошло у БГТУ
15 января в областном центре на Институтской произошла авария с участием двух автомобилей , информация появилась в одной из соцсетей.
На фото видно, что у одной из машин разбита вся передняя часть.
Очевидцы говорят, на этом перекрестке всегда происходят аварии. Кроме этого, в ДТП виноват один из участников, который не пропустил другого.
Официальных сведений не поступало.
На место прибыли работники профильных служб.
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