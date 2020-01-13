Брянская «Чистая планета» поддерживает курс реформы чистоты
Реформу «чистоты», которая задана главой государства Владимиром Путиным, активно поддерживает брянская «Чистая планета».
Президент РФ Путин 15 января заявил во время ежегодного послания Федеральному собранию, что в России необходимо развивать раздельный сбор мусора и постепенно переходить на экономику замкнутого цикла. Для этого надо кардинально снизить объём, который захоранивается на полигонах, и увеличить долю обработки отходов.
Страна нуждается в целой индустрии по переработке отходов, поскольку ранее в стране этим никто не занимался: долгие годы со времен СССР отходы бросали в ямы.
Система экологического мониторинга просто необходима.
По словам Владимира Чашникова, гендиректора «Чистой планеты», региональный оператор под контролем губернатора не только собирается возводить новые мусоросортировочные комплексы в нашей области, которые будут оснащены самой современной техникой.
«Уже сейчас Брянск – один из немногих городов в нашей стране, где введен раздельный сбор отходов на три фракции, и жители, спасибо им, поддерживают это нововведение. При сортировке мусора на комплексе, расположенном в поселке Большое Полпино, объем извлекаемого вторсырья, отправляемого на переработку, приближается к двадцати процентам!» - отметил Чашников и добавил, что вовремя проводят экологический мониторинг всех объектов и быстро реагируют на обращения граждан, если перевозчики нарушают графики вывоза отходов.
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