Брянской девушке на сносях помогли в ТРЦ «Аэропарк»

15 января в брянском торговом центре «Аэропарк» едва не произошла печальная история: чуть не пострадала беременная горожанка.

Информация появилась в одной из соцетей.

Все случилось 14 января. Девушка на сносях пошла в магазин, у нее внезапно закружилась голова, и она едва добралась до скамейки.

Прохожие оказались не равнодушны. Пенсионерка принесла нашатырь. Мужчина купил воды. Оба находились с ней до тех пор, пока ей стало лучше.

Беременной вызвали такси, так она благополучно добралась домой.