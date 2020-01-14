Житель Брянска огорчен повышением стоимости проезда в маршрутке № 17

Жители Брянской области постоянно жалуются на работу маршрутки №177 «Село Глинищево - село Супонево»: 15 января один из горожан был возмущен тем, что транспорт не только плохо ходит, но и проезд в нем подорожал.

По его словам, ранее маршрутки курсировали через пять минут. Сейчас пришлось ждать 30 минут.

«В итоге сел, а тут сюрприз! Проезд, оказывается, подорожал», - сообщил брянец и добавил, что никто не предупредил заранее о повышении проезда.