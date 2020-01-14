Депутат от Брянской области Валуев выиграл в лотерею

О своем выигрыше в лотерею рассказал в формате онлайн-общения с подписчиками депутат Госдумы от Брянщины Николай Валуев.

Вопрос-просьбу одного из читателей он прокомментировал так: «Николай Сергеевич, скажите Пореченкову, чтобы он перестал обманывать людей. Вся эта лотерея разводка. Почитайте статью о «победителе» миллиарда».

Упомянутую статью, признался Валуев, он не читал, однако поведал, что к Новому году им с супругой презентовали пять лотерейных билетов: три были с выигрышем по 100 рублей каждая.