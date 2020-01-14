На Городищенской горке в Брянске демонтируют здание шиномонтажа

Здание шиномонтажки собираются снести в Советском районе на Объездной.

Такую информацию сообщил ГТРК Брянск.

По словам специалистов, на этом участке планировали расширение проезжей части еще в декабре. Но судебные тяжбы затянулись. Речь идет о размерах выплат хозяина этого объекта.

Ситуацию уже решили, ремонт возобновили, его начнут в апреле. После этого на дороге будет шесть полос.