Сайра со слизкими созданиями напугала жительницу Брянска

Завтрак на целый день испортил жительнице Брянска аппетит: во всем виновата просроченная консерва, информация появилась в одной из соцсетей.

На фото видно, что в банке с рыбой – огромные слизкие черви. Девушка говорит: купила продукт местном супермаркете. Все пришлось отдать собаке.

«Отдали собаке. 30 рублей на ветер», - поделилась автор.

Подписчики пришли в ужас от увиденного.

Напомним, у жительницы Брянска испортилось настроение из-за детской колбасы.