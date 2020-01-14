На мусоросортировке в Большом Полпино нашли документы студента из Питера

Сотрудники регионального оператора ТКО «Чистая планета» нашли 15 января на мусоросортировочном комплексе в Большом Полпино документы питерского студента одной из военных академий.

Речь идет о военном билете, паспорте, банковской карте водительских правах.

Подобные находки встречаются не в первый раз, пояснил начальник полигона Олег Тимофеев.

«При сортировке выбираются не только полезные фракции, которые идут на переработку, но и опасные виды отходов, которые жители, несмотря на запреты, выбрасывают вместе с бытовым мусором, например, батарейки и использованные лампочки», - рассказал специалист и добавил, что бывают и документы. По ним, заверил Тимофеев, и выяснили, что человек прописан в военкомате Володарского района Брянска.

Стали его искать. Понятно, что 18-летний парень находился в затруднительном положении.

По найденному номеру мобильного сообщили ему о находке.

«Руслан, так зовут курсанта, уже вернулся после новогодних каникул в академию и за документами приехать не может, их заберут у нас его родители, которые живут в Брянске», - объяснил начальник полигона.