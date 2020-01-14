В Фокинке хирург удалил пациентке родинку без анестезии
Жительница Фокинки пожаловалась на медика поликлиники №5. Все началось из-за родинки.
Пациентка оставила заявление на портале медуслуг.
История произошла 14 января. Девушке удалили родинку. По ее словам, медик спросил, мол, зачем тебе это нужно?
Далее заявительница объяснила, врач намекнул о том, что его необходимо отблагодарить. Грубое поведение тоже возмутило.
Затем стало еще «интереснее»: пациентке сделали укол, не прошло и минуты действия наркоза, родинку удалили.
Девушка едва не умерла от боли.
Медик прижег рану, и на этом операция завершилась.
Наркоз подействовал только в коридоре. Пациентка говорит, пришлось сидеть на скамейке, приходить в себя.
На работе рана стала кровоточить, температура повысилась до 38.
Реакции на ситуацию от руководства пока не было.
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