Брянцев ожидает потепление

Облачная погода с прояснениями ожидает жителей Брянщины 17 января.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, осадков в регионе не прогнозируется. Ночью на дорогах гололедица. Ветер – от 5 до 10 метров в секунду.

Столбик термометра поднимается до +5 градусов днем, ночью от 0 до -5.

Брянцы в соцсетях говорят, погода в 2019-2020 удивляет своей необычностью. Скоро в на юге России климат будет, как в Италии.