Брянцев ожидает потепление
Облачная погода с прояснениями ожидает жителей Брянщины 17 января.
Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, осадков в регионе не прогнозируется. Ночью на дорогах гололедица. Ветер – от 5 до 10 метров в секунду.
Столбик термометра поднимается до +5 градусов днем, ночью от 0 до -5.
Брянцы в соцсетях говорят, погода в 2019-2020 удивляет своей необычностью. Скоро в на юге России климат будет, как в Италии.
Новости регионов
Железнодорожники обеспокоены ростом количества несчастных случаев на железной дороге в Смоленском регионе МЖД
Задавайте вопросы, УФАС на связи Документ развития Принят областной бюджет на следующий год
В приоритете - расходы на социальные обязательства и реализацию национальных и региональных проектов. Значительные средства выделят на создание инфраструктуры, финансирование муниципалитетов и реализацию программы комплексного развития сельских территорий в 2020 году.
На ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.
В 2019 году в Брянском регионе Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» количество несчастных случаев с гражданами на объектах железнодорожного транспорта снизилось более чем на 18% (с 16 до 13).
В «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» под руководством генерального директора Общества Игоря Маковского прошло совещание, на котором были подведены итоги функционирования электросетевого комплекса компаний в выходные и праздничные дни и обозначены задачи на ближайший период.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.