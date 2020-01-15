Серьезная авария случилась в Новозыбкове
16 января в Новозыбкове произошла авария с участием двух иномарок, информация появилась в соцсетях.
Инцидент случился вечером на перекрестке с улицей Рошаля. От удара машины получили значительные повреждения.
На место прибыли правоохранители. Они установят причины случившегося.
Новости регионов
Железнодорожники обеспокоены ростом количества несчастных случаев на железной дороге в Смоленском регионе МЖД
Задавайте вопросы, УФАС на связи Документ развития Принят областной бюджет на следующий год
В приоритете - расходы на социальные обязательства и реализацию национальных и региональных проектов. Значительные средства выделят на создание инфраструктуры, финансирование муниципалитетов и реализацию программы комплексного развития сельских территорий в 2020 году.
На ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.
В 2019 году на железнодорожных переездах Брянского региона МЖД произошло 3 случая столкновения автомобилей с поездами, что на 1 меньше, чем в предыдущем году. В результате дорожно-транспортных происшествий никто не пострадал. В 2018 году также обошлось без жертв.
В «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» под руководством генерального директора Общества Игоря Маковского прошло совещание, на котором были подведены итоги функционирования электросетевого комплекса компаний в выходные и праздничные дни и обозначены задачи на ближайший период.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.