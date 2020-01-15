В Жирятино чиновники едва не обидели сироту

Прокурор Жирятинского района обратился в суд с иском обязать администрацию, которая нарушила права сироты.

Речь идет о 25-летней девушке, которая осталась без попечения родителей.

В 2009 году решением суда ее мать лишили родительских прав. В 2000-м умер ее отец.

Сейчас у сироты нет квартиры, несмотря на то, что еще в июле 2013 года администрация района поставила ее на учет.

Иск прокуратуры рассматривает суд.