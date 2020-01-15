Брянские камеры фотовидеофиксации будет обслуживать фирма из Татарстана
Брянский предприниматель Андрей Вечеров уже не будет заниматься камерами фотовидеофиксации, теперь это парафия – компании из Татарстана.
В 2019 году Вечером подписал документ о партнерстве по обслуживанию камер с казенным учреждением «Безопасный регион».
В течение шести месяцев он и операторы штрафовали за превышение скорости и устанавливали треноги, пряча их от автомобилистов.
Постепенно все это превратилось в выкачку денег.
В декабре 2019 года контракт с коммерсантом завершился. В Брянской области объявили электронный аукцион на услуги по передвижным фоторадарным комплексам.
Исходя из размещенной на сайте Госзакупок документации, за три месяца работа камер обошлась в 2 миллиона 857 тысяч 680 рублей.
К слову, заявленный час работы одной треноги стоит налогоплательщикам в 360 рублей. День работы треноги – более 2,2 тысячи рублей, а в месяц набегает около 68 тысяч. Прибыль есть.
Заявку подал и предприимчивый Андрей Вечеров, но оказался не единственным участником аукциона. Компанию составила фирма «Азимут» с пропиской в столице Татарстана.
13 декабря завершили прием заявок на торги. Победу формально одержал брянский коммерсант.
Его услуги стоят 1 миллион 686 тысяч 31 рубль в квартал, у фирмы из Татарстана «Азимут» – 1 миллион 828 тысяч 915 рублей.
Позже произошло самое интересное. Вероятно, господин Вечеров в процессе аукциона снижал цену, демпинговал. В итоге переоценил возможности. Тянул до последнего: стоит ли подписывать контракт.
Акция Брянского регионального отделения ЛДПР сыграла не последнюю роль. Ее инициатор - депутат Брянской областной Думы Сергей Антошин. Кроме этого, велика заслуга депутата Госдумы Бориса Пайкина, который обратился к начальнику регионального УМВД и в Генеральную прокуратуру. Потребовал: надо организовать на территории области проверку фактического расположения и соблюдения правил установки и эксплуатации треног с камерами, которые принадлежат коммерческим структурам.
Начались прокурорские проверки, выявили много нарушений.
Может, повлияло и внимание надзорного ведомства, ко всему прочему.
26 декабря члены конкурсной комиссии признали, что победитель в аукционе Вечеров уклонился от договора с «Безопасным регионом», т.е не предоставил заказчику подписанный проект в отведенный срок.
По этой причине Новый год и Рождество в Брянской области встретили без передвижных камер фотовидеофиксации.
10 января заказчик ГКУ БО «Безопасный регион» подписал-таки контракт уже с другим участником аукциона, который признан победителем, - ООО «Азимут» из Казани.
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