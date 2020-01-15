Уже в феврале брянцы получат квитанции с новыми платежками за услуги ТКО
В 2020 году плата за вывоз ТКО будет 80 рублей 03 копейки с человека, в 2019-м жители заплатили 89 рублей 11 копеек.
Такие изменения утвердили в управлении государственного регулирования тарифов области.
С 2019 года эта услуга – не жилищная, а коммунальная. Согласно закону на нее распространяются все льготы, как и на другие виды.
К примеру, гражданам, которые имеют право льготы, предоставляют ежемесячную денежную компенсацию.
Речь идет о таких категориях: инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий; участники Великой Отечественной войны; награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; члены семей погибших инвалидов войны, участников войны и ветеранов боевых действий; инвалиды I, II, III групп; семьи, имеющие детей инвалидов; граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие чернобыльской и других радиационных катастроф; несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания; ветераны труда; ветераны труда Брянской области; реабилитированные лица; лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.
Плату за вывоз мусора будут учитывать при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг семьям с низкими доходами.
Назначения и выплаты указанным категориям граждан осуществляют в порядке, который установили для назначения компенсации трат на оплату других коммунальных услуг. Для этого надо обращаться в органы социальной защиты по месту жительства.
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