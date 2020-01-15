В Брянской области в 2020 появятся мусоросортировки

Правоохранители продолжают проводить в Смоленске рейды по обнаружению запрещенных веществ и сомнительных курительных смесей. Во время одной из проверок ТРЦ нашли свыше 330 упаковок снюса.

В поселке Красный Бор в Смоленске 15 января собираются отключить освещение и светофор на дороге Р-120.

В 2019 году в Смоленском регионе Московской железной дороги, который обслуживает Смоленскую область и частично Брянскую, Калужскую и Московскую области, нарушения пешеходами правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта привели к росту числа происшествий.

В 2019 году на железнодорожных переездах Смоленского региона Московской железной дороги произошло 2 случая столкновения автомобилей с поездами, что в 3 раза меньше, чем в предыдущем году.

ДТП с участием двух автомобилей произошло в областном центре 16 января 2019 года, информация появилась в местном паблике одной из соцсетей.

16 января в Каменке, недалеко от Смоленска, сбили пешехода, информация появилась в одной из соцсетей.

Касательно местных жителей, они не все пока осознали необходимость правильной сортировки отходов, от которой зависит экология. Эксперты говорят, к этому брянцы придут постепенно.

В пресс-службе областной думы объяснили, запланировали построить семь профильных станций. Пункты поставят прямо на полигонах в семи районах: Унечском, Климовском, Жуковском, Мглинском, Суземском, Суражском, Трубческом.

16 января власти Брянщины обсудили, как в 2020 году будут внедрять систему раздельного сбора мусора и сортировки.

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