У дамы в брянском «Яндекс.Такси» случилось ЧП на 400 рублей

17 января в Брянске с местной жительницей произошла грустная история в «Яндекс. Такси», информация появилась в одной из соцсетей.

По словам Ирины Ковалевской, с ее банковской карты сняли 400 рублей якобы за услугу пользования такси.

«Дело в том, что никто никуда не ездил. На заявление в Яндексе сказали, что доказательств никаких, что мы не пользовались такси и отправили в банк», - рассказала горожанка и добавила, что все списано незаконно.