Областные власти наградили лучших журналистов региона

В 2019 году в Смоленском регионе Московской железной дороги, который обслуживает Смоленскую область и частично Брянскую, Калужскую и Московскую области, нарушения пешеходами правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта привели к росту числа происшествий.

В 2019 году на железнодорожных переездах Смоленского региона Московской железной дороги произошло 2 случая столкновения автомобилей с поездами, что в 3 раза меньше, чем в предыдущем году.

ДТП с участием двух автомобилей произошло в областном центре 16 января 2019 года, информация появилась в местном паблике одной из соцсетей.

16 января в Каменке, недалеко от Смоленска, сбили пешехода, информация появилась в одной из соцсетей.

Школам области передали 10 новых автобусов. Ездить на новом транспорте будут ученики Верхнеднепровской школы № 3, Монастырщинской школы им. А.И. Колдунова, Кардымовской школы им. С.Н. Решетова, Барановской (Сафоновский район), Глинковской, Хиславичской, Капыревщинской (Ярцевский район), Голынковской (Руднянский район), Темкинской школы им. Г.В. Громова, а также Шаталовского детского дома. Автобусы рассчитаны на 11, 17 и 22 места.

Судьбу смоленской крепости и музея Гагарина обсудили в Москве. Реставрацию и музеефикацию Смоленской крепостной стены, а также перспективы создания на базе объединенного мемориального музея Ю.А. Гагарина федерального музейного комплекса губернатор Алексей Островский обсудил в столице со статс-секретарем – заместителем министра культуры РФ Аллой Маниловой.

А началось заседание с минуты молчания в память умершего накануне на 76 году жизни брянского журналиста и писателя Алексея Новицкого.

Председатель областного отделения Союза журналистов Людмила Бобунова подвела итоги прошлого года и озвучила задачи на 2020-й.

Победителям различных прошлогодних творческих конкурсов Александр Коробко вручил благодарности губернатора. Награды журналистам вручались также от областной думы и департамента внутренний политики. Благодарственные письма журналистам вручила также глава регионального отделения Общероссийского народного фронта Лариса Третьякова.

Встреча регионального отделения Союза журналистов Брянской области состоялась в областном дворце детского творчества имени Юрия Гагарина. В ней участвовали замгубернатора Александр Коробко, спикер областного заксобрания Владимир Пронин и директор регионального департамента внутренней политики Татьяна Кулешова.

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