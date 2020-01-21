В Трубчевском районе прокуратура заставит управление образования огородить школу

В 2019 году в Смоленском регионе Московской железной дороги, который обслуживает Смоленскую область и частично Брянскую, Калужскую и Московскую области, нарушения пешеходами правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта привели к росту числа происшествий.

В 2019 году на железнодорожных переездах Смоленского региона Московской железной дороги произошло 2 случая столкновения автомобилей с поездами, что в 3 раза меньше, чем в предыдущем году.

ДТП с участием двух автомобилей произошло в областном центре 16 января 2019 года, информация появилась в местном паблике одной из соцсетей.

16 января в Каменке, недалеко от Смоленска, сбили пешехода, информация появилась в одной из соцсетей.

Школам области передали 10 новых автобусов. Ездить на новом транспорте будут ученики Верхнеднепровской школы № 3, Монастырщинской школы им. А.И. Колдунова, Кардымовской школы им. С.Н. Решетова, Барановской (Сафоновский район), Глинковской, Хиславичской, Капыревщинской (Ярцевский район), Голынковской (Руднянский район), Темкинской школы им. Г.В. Громова, а также Шаталовского детского дома. Автобусы рассчитаны на 11, 17 и 22 места.

Судьбу смоленской крепости и музея Гагарина обсудили в Москве. Реставрацию и музеефикацию Смоленской крепостной стены, а также перспективы создания на базе объединенного мемориального музея Ю.А. Гагарина федерального музейного комплекса губернатор Алексей Островский обсудил в столице со статс-секретарем – заместителем министра культуры РФ Аллой Маниловой.

Судебный иск подала районная прокуратура после того, как управление образования не выполнила ранее сделанное надзорным ведомством предписание поставить вокруг школы забор.

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