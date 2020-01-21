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В Трубчевском районе прокуратура заставит управление образования огородить школу

Опубликовано Вчера, 13:17

В Трубчевском районе прокуратура заставит управление образования огородить школуПоставить забор вокруг школы в селе Усох Трубчевского района Брянской области обязал районное управление образования суд.

Судебный иск подала районная прокуратура после того, как управление образования не выполнила ранее сделанное надзорным ведомством предписание поставить вокруг школы забор.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора полностью.

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