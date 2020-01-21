В школах Брянщины пройдут онлайн-уроки финансовой грамотности

236 школ в Брянской области стали участниками стартовавшей в среду, 22 января, акции Банка России «Онлайн-уроки финансовой грамотности». В ближайщие три месяца для учеников 6-11 классов состоятся 350 вебинаров, во время которых они смогут не только послушать лекции спикеров, но и задать им вопросы.

Проект Банка России «Онлайн-уроки финансовой грамотности» реализуется по всей стране уже четвертый год. В Брянской области наиболее активно в нем участвуют школы в городах Сельце и Стародубе, Рогнединском, Красногорском и Дятьковском районах.

У брянских школьников в этом году также есть возможность бесплатно подготовиться в ЕГЭ. Для этого им надо до 26 января зарегистрироваться на сайте проекта «Тотальный ЕГЭ». Подготовка стартует 27 января и продлится ровно месяц, а завершится пробным онлайн-экземеном. Участников ждут по восемь лекций по русскому языку, математике, биологии, физике и биологии. Во время онлайн-занятий длительностью один час пятнадцать минут будет возможность задавать вопросы спикерам.