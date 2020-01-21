Суд оставил без изменения приговор Юрию Гапеенко

Суд кассационной инстанции в Самаре рассмотрел жалобу адвокатов бывшего зама председателя городской думы Брянска Юрия Гапеенко на приговор, вынесенный ранее их клиенту. Суд оставил приговор без изменений.

В мае прошлого года суд приговорил Гапеенко к семи годам лишения свободы, наложил на него штраф в сумме 9,6 млн рублей и на 10 лет запретил занимать должности на государственной и муниципальной службе.

Гапеенко взяли с поличным оперативники областного управления ФСБ, когда он получал взятку в сумме 240 тысяч рублей. В обмен на эти деньги он обещал трем коммерсантам покровительство в ведении бизнеса. В суде он называл дело политическим заказом, а факт вручения денег пояснил тем, что бизнесмены якобы дали их ему взаймы. Но суд его доводы во внимание не принял, а теперь вынесенный ему приговор оставлил в силе и суд кассационной инстанции.